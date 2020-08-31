Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной внешностью в постельном снимке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ну что, детки. Доброе утро! Предательский хруст костей. Это снег. Хрустит за окном», - сказала она.
На опубликованных кадрах Полякова позирует в постели, демонстрируя роскошную фигуру в одной ночнушке. При этом красотка элегантно задирает ноги, показывая, чем ее наградила природа.
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Однако поклонников Полякова лишила возможности что-либо сказать, поделившись кадрами в Сторис.
До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Так, красотка позирует лежа на кушетке, демонстрируя роскошную фигуру в приспущенном купальнике. При этом лицо певица решила прикрыть при помощи больших очков.
Кроме того, на голове у Поляковой виднеется элегантная шляпа. Сама знаменитость при этом показывает язык своим подписчикам.
Кадры она никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ролик она выбросила у себя в Сторис.
Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».
Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».
А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.