Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась идеальной внешностью в постельном снимке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ну что, детки. Доброе утро! Предательский хруст костей. Это снег. Хрустит за окном», - сказала она.

На опубликованных кадрах Полякова позирует в постели, демонстрируя роскошную фигуру в одной ночнушке. При этом красотка элегантно задирает ноги, показывая, чем ее наградила природа.

Однако поклонников Полякова лишила возможности что-либо сказать, поделившись кадрами в Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Так, красотка позирует лежа на кушетке, демонстрируя роскошную фигуру в приспущенном купальнике. При этом лицо певица решила прикрыть при помощи больших очков.

Кроме того, на голове у Поляковой виднеется элегантная шляпа. Сама знаменитость при этом показывает язык своим подписчикам.

Кадры она никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ролик она выбросила у себя в Сторис.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

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