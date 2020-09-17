Настя Каменских, Ани Лорак, Оля Полякова и другие звезды показали, как выглядят после душа
На первом фото была Настя Каменских. Красотка после утреннего душа стояла в халате и с полотенцем на голове. Звезда в руках держала чашку в горошек, а сама смотрела в объектив камеры. Фото вышло эффектным и ярким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором кадре уже была Оля Полякова. Звезда показала себя в одном полотенце, стоя перед объективом камеры. Певица рассказала, как нужно делать себе массаж и показала пример на себе.
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На третьем фото показалась Ани Лорак. Красавица была в халате и с полотенцем на голове. Образ звезда дополнила яркими босоножками, а сама сидела на стуле. Певица задрала одну ногу и взялась за колено руками.
На четвертом месте уже была Ольга Фреймут. Телеведущая сидела у крана с открытой водой, а сама была в халате и с полотенцем на голове. Образ красотка дополнила макияжем и серьгами. Можно увидеть и отражение знаменитости в зеркале, возле которого она сидела.
Закрывает топ хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес. Модель стояла с полотенцем на голове, а рукой прикрыла вторым полотенцем свои самые пикантные места. Звезда дополнила образ стильными очками и смотрела прямом в объектив камеры.
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