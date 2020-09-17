Настя Каменских, Ани Лорак, Оля Полякова и другие звезды показали, как выглядят после душа

На первом фото была Настя Каменских. Красотка после утреннего душа стояла в халате и с полотенцем на голове. Звезда в руках держала чашку в горошек, а сама смотрела в объектив камеры. Фото вышло эффектным и ярким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором кадре уже была Оля Полякова. Звезда показала себя в одном полотенце, стоя перед объективом камеры. Певица рассказала, как нужно делать себе массаж и показала пример на себе.

На третьем фото показалась Ани Лорак. Красавица была в халате и с полотенцем на голове. Образ звезда дополнила яркими босоножками, а сама сидела на стуле. Певица задрала одну ногу и взялась за колено руками.

На четвертом месте уже была Ольга Фреймут. Телеведущая сидела у крана с открытой водой, а сама была в халате и с полотенцем на голове. Образ красотка дополнила макияжем и серьгами. Можно увидеть и отражение знаменитости в зеркале, возле которого она сидела.

Закрывает топ хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес. Модель стояла с полотенцем на голове, а рукой прикрыла вторым полотенцем свои самые пикантные места. Звезда дополнила образ стильными очками и смотрела прямом в объектив камеры.

Напомним, рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле

А еще Politeka писала, что растрепанная Полякова показала высший пилотаж в постели, жаркие кадры

Также Politeka сообщала, что знойная Оля Полякова приспустила купальник, выставив напоказ упругий бюст



