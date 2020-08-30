Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует лежа на кушетке, демонстрируя роскошную фигуру в приспущенном купальнике. При этом лицо певица решила прикрыть при помощи больших очков.
Кроме того, на голове у Поляковой виднеется элегантная шляпа. Сама знаменитость при этом показывает язык своим подписчикам.
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Кадры она никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ролик она выбросила у себя в Сторис.
До этого мы писали, что украинская певица Оля Полякова показала свои жертвы ради красивой внешности
Оля Полякова прославилась на эстраде не только красивым оперным голосом, но и соблазнительной внешностью. Артистка вынуждена постоянно заботиться о своей красоте и идти ради этого на всяческие процедуры. Так певица показалась поклонникам в весьма странном виде: в шапочке для волос, обтягивающей маске на лице и маленьких защитных очках. Как можно заметить, ради равномерного загара она сняла бюстгальтер.
Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».
Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».
А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.