Популярная украинская исполнительница Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует лежа на кушетке, демонстрируя роскошную фигуру в приспущенном купальнике. При этом лицо певица решила прикрыть при помощи больших очков.

Кроме того, на голове у Поляковой виднеется элегантная шляпа. Сама знаменитость при этом показывает язык своим подписчикам.

Кадры она никак не подписала, а ее поклонники не могли что-либо сказать, поскольку ролик она выбросила у себя в Сторис.

До этого мы писали, что украинская певица Оля Полякова показала свои жертвы ради красивой внешности

Оля Полякова прославилась на эстраде не только красивым оперным голосом, но и соблазнительной внешностью. Артистка вынуждена постоянно заботиться о своей красоте и идти ради этого на всяческие процедуры. Так певица показалась поклонникам в весьма странном виде: в шапочке для волос, обтягивающей маске на лице и маленьких защитных очках. Как можно заметить, ради равномерного загара она сняла бюстгальтер.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

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