Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про проблему
На фото красуня позувала в чорній сукні з відкритими плечима, а образ доповнила стильною біжутерією у вухах і на шиї. Адамчук дивилася прямо в об'єктив камери, показуючи бездоганну зовнішність, так і хочеться написати:"Сама досконалість, що обпалює". Волосся актриса зібрала в хвіст, а здалася на тлі дерев'яної стіни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Видно, що 40 хвилин шукала парковку в центрі?)) Спасибі за зйомку", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили майже 200 лайків і написали тільки один коментар: "Тобі велике спасибі".
Повідомлялося, що Марта Адамчук підкорила красою.
Адамчук постала в легкій сорочечці, яка була на розмір більше. Довгі рукави були розстебнуті і з них здалися пальці знаменитості.
Легка тканина трохи підкреслила грудей Адамчук, при цьому кілька розстебнутих гудзиків вгорі надали образу якоїсь пікантності.
Ми писали, що відома українська актриса Марта Адамчук показала себе в незвичайному вбранні.
На фото красуня позувала в шикарній вечірній сукні. Красуня розвернулася спиною, показуючи відкриту частину тіла.
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