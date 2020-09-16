Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про проблему

На фото красуня позувала в чорній сукні з відкритими плечима, а образ доповнила стильною біжутерією у вухах і на шиї. Адамчук дивилася прямо в об'єктив камери, показуючи бездоганну зовнішність, так і хочеться написати:"Сама досконалість, що обпалює". Волосся актриса зібрала в хвіст, а здалася на тлі дерев'яної стіни. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Видно, що 40 хвилин шукала парковку в центрі?)) Спасибі за зйомку", - підписала фото красуня.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали тільки один коментар: "Тобі велике спасибі".

Повідомлялося, що Марта Адамчук підкорила красою.

Адамчук постала в легкій сорочечці, яка була на розмір більше. Довгі рукави були розстебнуті і з них здалися пальці знаменитості.

Легка тканина трохи підкреслила грудей Адамчук, при цьому кілька розстебнутих гудзиків вгорі надали образу якоїсь пікантності.

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На фото красуня позувала в шикарній вечірній сукні. Красуня розвернулася спиною, показуючи відкриту частину тіла.

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