Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о проблеме
На фото красотка позировала в черном платье с открытыми плечами, а образ дополнила стильной бижутерией в ушах и на шее. Адамчук смотрела прямо в объектив камеры, показывая безупречную внешность, так и хочется написать: "Само совершенство, обжигающая". Волосы актриса собрала в хвост, а показалась на фоне деревянной стены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Видно, что 40 минут искала парковку в центре?)) Спасибо за съемку", - подписала фото красотка.
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Фанаты поставили почти 200 лайков и написали только один комментарий: "Тебе большое спасибо".
Сообщалось, что Марта Адамчук покорила красотой.
Адамчук предстала в легкой рубашечке, которая была на размер больше. Длинные рукава были расстегнуты и из них показались пальцы знаменитости.
Легкая ткань немного подчеркнула груди Адамчук, при этом несколько расстегнутых пуговиц вверху придали образу некой пикантности.
Мы писали, что известная украинская актриса Марта Адамчук показала себя в необычном наряде.
На фото красотка позировала в шикарном вечернем платье. Красотка развернулась спиной, показывая открытую часть тела.
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