Звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95» Марта Адамчук показала поклонникам важного человека в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала фото с седым мужчиной, который оказался ее отцом. Красотка облокотилась на плечо папы и мило улыбалась, позируя на камеру. По фото можно увидеть, что Марта очень близка с отцом.

«Папочка приехал», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост собрал более тысячи лайков. В комментариях Марте оставили массу приятных слов.

«Ой, клаааассс», «Красивые», «Так похожи и такие хорошие», «Наша Мартуся любит папочку», «Милое фото!», «Очень похожи», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук удивила роскошной фигуркой в откровенном платье с голой спиной. Девушка специально повернулась спиной к камере, чтобы показать свою главную гордость. Стоит отметить, что широкие рукава платья спадали с плеч, в результате чего и плечи были оголены.

Кроме этого, недавно Марта предстала в брючном светлом костюме. Для большего эффекта девушка расстегнула пиджак, сверкнув формами в черном тесном топике. Адамчук со счастливой улыбкой "поиграла" на камеру.

Как известно, Марта Адамчук одна из участниц вокального квартета «Женского квартала».

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в платье без белья: "Прекрасные женские линии".

А еще Politeka писала, что Марта Адамчук сразила наповал новым пикантным образом: «Неотразимая».

Также Politeka сообщала, что Марту Адамчук застукали в объятиях молодого красавца, кадры облетели сеть: «Любовь».