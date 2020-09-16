Відома актриса Христина Асмус показала новий образ для свіжого проекту
На фото красуня позувала у великих чоботях, шортах і блузці в горошок. Від чобіт до шортів у Асмус йшли бретельки, як на пікантному еротичній білизні. Образ Христина доповнила стильною шапочкою, а волосся було розпущене і червоного кольору. Актриса стояла на тлі дверей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ох, тільки зараз спокійно і повністю подивилася нашу прем'єру!!!! Хоча, ні, не спокійно...у деяких місцях іржала, як кінь!))).
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Це, звичайно, грандіозно!!
Місяць зйомок нон-стоп під палючим сонцем, 1,5 тисячі учасників (!), 200 осіб групи, 16 камер, крани, коптери, піротехніка, салют над містом у кожній серії", - написала зірка під фото.
Фанати, включаючи Таразана, поставили тисячі лайків за кілька хвилин посту і написали коментарі:
"Яка краса"," і все це в рутубі (((", "Ви там як в "Тексті"? Якщо ні, то дивитися не буду", "Гелем для УЗД мазалася фінальна сходи?)) ", "Очікувала більшого від шоу. Але дитині зайшло. Дорослим, на жаль", "Образ вогонь", "на Букіну схожа)", "звучить, може, і грандіозно, але шоу вийшло зовсім не цікаве".
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