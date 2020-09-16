Відома актриса Христина Асмус показала новий образ для свіжого проекту

На фото красуня позувала у великих чоботях, шортах і блузці в горошок. Від чобіт до шортів у Асмус йшли бретельки, як на пікантному еротичній білизні. Образ Христина доповнила стильною шапочкою, а волосся було розпущене і червоного кольору. Актриса стояла на тлі дверей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ох, тільки зараз спокійно і повністю подивилася нашу прем'єру!!!! Хоча, ні, не спокійно...у деяких місцях іржала, як кінь!))).

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Це, звичайно, грандіозно!!

Місяць зйомок нон-стоп під палючим сонцем, 1,5 тисячі учасників (!), 200 осіб групи, 16 камер, крани, коптери, піротехніка, салют над містом у кожній серії", - написала зірка під фото. 

Фанати, включаючи Таразана, поставили тисячі лайків за кілька хвилин посту і написали коментарі:

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Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! 🔥 Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))) 😝 Это, конечно, грандиозно!! 🚀 Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии 🎆, 20-ти часовые смены, тонны геля для узи)), сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания 😳, дубли длиной в 1,5 часа, огромное количество технических сложностей, но это было такое счастье!!!!! 🙌🏻 Я поздравляю и благодарю @tnt_online, наших выдающихся продюсеров @likussik, @tmyata, @feodorzamaleev ❤️ Низкий поклон каждому, кто имеет отношение к созданию шоу #ЗолотоГеленджика !! 💐👏🏻 Нежно целую своих волшебниц @ledenetzmolodetz и @simutenkova ✨ Крепко обнимаю и безумно скучаю по лучшим партнёрам @psykero1477 и @trodriguezzz 💋 И отдельное космическое спасибо нашим девочкам за парад образов для меня в этом шоу! 💃🏼🤤 @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k - вы просто пздц какие гениальные!!!!!! ☄️ Кто смотрел «Золото Геленджика»? Рассказывайте ваши впечатления! 👇🏻 Следующую серию смотрите уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ! 💥

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"Яка краса"," і все це в рутубі (((", "Ви там як в "Тексті"? Якщо ні, то дивитися не буду", "Гелем для УЗД мазалася фінальна сходи?)) ", "Очікувала більшого від шоу. Але дитині зайшло. Дорослим, на жаль", "Образ вогонь", "на Букіну схожа)", "звучить, може, і грандіозно, але шоу вийшло зовсім не цікаве".

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