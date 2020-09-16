Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про бажання

На фото Міла здалася у величезному вбранні, який складався з мотузочок. Красуня таким чином спробувала вмістити груди 13 розміру, але вдалося не повністю. Образ Кузнєцова доповнила стильними окулярами, а сама дивилася в об'єктив камери. Волосся у дівчини були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я так хочу щоб літо не закінчувалося", - написала Міла.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"І я хочу, але і восени теж буде круто", але воно на жаль закінчилося ...правда ще є час насолодитися теплими днями", " Mamma Mia!", "Ви вже як мулаточка засмагли, коли додому плануєте?", "Прямо подушки безпеки"," цього напевно ніхто не хоче", " теж не хочу кінця літа. Мила, ви класно засмагли", " але воно вже на жаль закінчилося. Тільки тепло радує".

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як розважається на відпочинку.

На кадрах Міла позувала в червоному купальнику з величезним декольте. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Кузнєцова стояла в басейні і танцювала під хіт Потапа, який швидко поширився в мережі Тікток.

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