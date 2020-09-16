Не часто 49-річна співачка Крістіна Орбакайте збирає всіх своїх спадкоємців заради яскравого кадру

Як передає Politeka.net, унікальне архівне фото з'явилося на одній з фан-сторінок матері Крістіни, співачки Алли Пугачової в Instagram.

На знімку щаслива Орбакайте позує разом з синами і донькою в автомобілі. Фото було зроблено, вочевидь, близько шести років тому, так як єдина дочка зірки - Клавдія Земцова, якій зараз 8 років, - ще зовсім малятко.

Також в кадрі первісток співачки - Микита Пресняков, якому на сьогодні 29, і середня дитина - Дені Байсаров (хлопцеві вже 22). Саме поруч з ним сиділа на задньому сидінні усміхнена артистка.

"Сім'я❤️❤️❤️ всі разом😊", - йдеться в повідомленні.

Також у соцмережі опублікували ще один архівний кадр: цього разу сімейство за столом. Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"У родині Христини всі красуні і красені🙌"

"Зразкова, добродушна сім'я ❤️"

"А я все думаю, що вони їдять? що такі худі, виявляється треба моркву з бадилками точити..."

"Ден найсимпатичніший, хороша сім'я"

"Хвала Пугачової, все у неї супер на всіх фронтах. Цим вона доводить, що вона молодець по життю"

Варто відзначити, у всіх дітей Орбакайте різні батьки. Микита - син Володимира Преснякова - пішов по стопах своїх предків, зайнявшись творчістю. Хлопець пробує свої сили і в акторстві, і в музиці, і навіть в кліпмейкерстві. Батьком його брата Дені є підприємець Руслан Байсаров. Про хлопця відомо небагато: він вже пару років зустрічається з подругою дитинства Марією і, здається, готується до весілля.

Маленька Клавдія ходить в школу і живе разом з мамою і батьком, нинішнім чоловіком Крістіни - бізнесменом Михайлом Земцовим.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте збентежила публіку образом єгипетської цариці Клеопатри. Блондинка красиво уклала волосся й театрально підкинула руку до чола.

"Клеопатра 👍 супер-красуня!!! Богиня!!!😘 👏 👏 👏 👏 👏 🌹 Шикарна! Богиня класне фото Нефертіті 👍 💋 👌 👏богиня Христина а ти красуня ❤ ❤ ❤ ❤❤ ❤ 👍 👏 👏 красуня і талантище.Красива, елегантна, чарівна 👏 🔥 😍 Богиня❤️❤️❤️ 👏👏👏👍 Краса! 👏 👏 👏 Божественна", – відреагували користувачі.

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