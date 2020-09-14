Известная российская певица Кристина Орбакайте удивила изменившимся образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу одного из фан-клуюов Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Instagram.

На фото, размещенном в соцсети, Кристина загадочно смотрит в объектив, на звезде – черная блузка с глубоким вырезом, из украшений на певице – массивные серьги и колье.

Поклонникам понравился новый образ Орбакайте, о чем они незамедлительно написали в комментариях.

"Клеопатра 👍 супер - красавица!!! Богиня!!!😘👏👏👏👏👏🌹 Шикарная! Богиня Классное фото Нефертити 👍💋👌👏богиня КРИСТИНА А ТЫ КРАСОТКА❤❤❤❤❤❤ 👍👏👏 Красотка и талантище.Красива, элегантна, очаровательна👏🔥😍 Богиня❤️❤️❤️ 👏👏👏👍 Красота! 👏👏👏 Божественная", – написали они.

Politeka писала, что Кристина Орбакайте удивила фанатов изменившимся лицом. На коротком видео, размещенном звездой, Кристина стоит на деревянном помосте на берегу моря, у певицы - распущенные волосы и солнцезащитные очки. Сильный ветер теребит легкую блузку знаменитости, девушка загадочно улыбается.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте восхитили видом на малоизвестном фото. Снимок появилсяв «Инстаграм» на фан-страничке, посвященной Примадонне.

На архивной фотографии звездные мать и дочь позируют с похожими пышными прическами, в черных нарядах. И даже цвет помады у них похожий. При этом Орбакайте дополнила образ серьгами-крестами, а Пугачева массивными золотыми цепями.

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