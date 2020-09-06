Новый снимок легендарной певицы Аллы Пугачевой взбудоражил поклонников
Как известно, одна из самых знаменитых представительниц российской эстрады Алла Пугачева регулярно становится объектом обсуждения в сети. Сама Примадонна не является активным пользователем соцсети Инстаграм, как ее супруг Максим Галкин. Многие кадры, посвящённые певице, появляются на ее фан-страницах, передает Politeka.net
Так, к примеру, на одном из аккаунтов был обнародован снимок помолодевшей и посвежевшей Аллы Борисовны, на котором она позирует в длинном красном платье со своей единственной внучкой Клавдией Земцовой. Пугачева приобняла еще маленькую дочь Кристины Орбакайте, а вдали стоит ее молодой супруг Максим Галкин в черном костюме, дополненный бабочкой и в кроссовками. Надо сказать, что сама Примадонна выглядит роскошно, прямо по-королевски.
«Внучка, бабушка и супруг 😍♥️ Красивые какие))», - говорится в подписи к снимку.
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Пользователи сети восхитились внешним видом певицы в комментариях. Некоторые пошутили, что Пугачева настолько перебарщивает с пластическими операциями, что выглядит даже моложе внучки.
«Ох, какая Аллочка красотаааааа», «Как старинное кино...😍❤️👏 «Очень красивые🌹🌹🌹», «Бабушка выглядит моложе внучки. Браво», «Обворожительная красавица.❤️❤️❤️»,«Хороша Алла, красавчик Максим. И Клавдия, похожа на папу👍»- высказались они.
К слову, у Кристины Орбакайте трое детей, Никита Пресняков, Дэни Байсаров и Клавдия Земцова. Дочь певицы ведет свой аккаунт в сети Instagram и по мнению фолловеров, у нее есть все шансы пойти по стопам именитых родственников.
Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".
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