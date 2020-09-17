Відома модель Памела Андерсон показала себе без одягу

На фото Памела здалася досить близько. Красуня була без білизни і не прикривала себе іншою тканиною. Андерсон руками закрила пишний бюст, тому можна на ній помітити браслети. Волосся у моделі були розпущені. Зірка сиділа, а дозволила себе зняти по пояс, тому нічого знизу теж не засвітила, крім ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, адже кадр був в сторіс Instagram, але так і хочеться сказати: "Чудова, просто заглядіння".

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На фото красуня позувала в нижній мереживній білизні. Зірка стояла на кухні біля плити і нагнулася подивитися в духовку. Памела доповнила образ босоніжками і термо-рукавичками. Андерсон стояла в профіль і без сорому показувала свою п'яту точку і пишний бюст.

Повідомлялося, що легендарна голлівудська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні.

"Охорона", - коротко сказано в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Памела Андерсон позує в коротенькому вбранні і з розпатланим волоссям, застигнувши в гарячій позі на камеру.

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