Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон восхитила роскошной фигурой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Будь осторожна в своих желаниях ... То, что ты ищешь, ищет тебя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Андерсон позирует в одном белье и дерзкой мини-юбке у холодильника. Голову при этом красотка засунула в морозилку. А дополнить образ знаменитость решила при помощи черных туфлей на каблуке.

Сама фотография выполнена в черно-белом цвете.

Обратим внимание, что чуть больше, чем за 10 минут, ее пост собрал около двух с половиной тысяч лайков. При этом комментировать пикантную позу знаменитости решились не все.

Как сообщалось до этого, модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото Памела показала себя в кружевном белье, а спереди держала что-то похожее на подушку. Волосы у Андерсон были распущены, а сама звезда сидела перед объективом камеры и смотрела в нее. Образ красотка дополнила ярким макияжем, который можно даже заметить на черно-белом фото. Но привлекает внимание не этот, а пышный бюст, который так и выпирал из кружевного белья.

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