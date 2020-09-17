Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер записала сторіз, яке тут же розлетілося по мережі
Шанувальники зірки ведуть спеціальні сторінки, куди викладають різні фото і відео зі своїм кумиром, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося відео, записане самою Кайлі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Знаменитість опублікувала кадри у своєму сторіз, але фанати вирішили зробити репост.
Кайлі повільно йшла, знімаючи себе на відео. В руці красуні помітний коктейль.
Модель одягла світлий спортивний костюм. Топік з глибоким декольте обтягнув пишні груди красуні. Одяг відмінно утримував і підіймав принади, які трохи виставилися з глибокого вирізу.
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Довжина топіка дозволила розглянути пружний животик і тонку талію Кайлі.
Також модель одягла облягаючі лосини, які відмінно виділили об'ємні стегна.
"Красуня", - написали автори поста в групі.
За 13 годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі підтримали автора поста, також зазначивши, що знаменитість просто нереальна дівчина.
"Така шикарна", - прокоментував один з фанатів.
Нагадаємо, фанати Кайлі Дженнер опублікували архівне фото зірки. На кадрах модель була в крихітному бікіні на тонких бретельках, яке підкреслило її груди.
Принади тут ще не вражають своїми об'ємами і скромно сховалися під ліфчиком.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер без білизни обтягнула свої шикарні груди одягом схожим на ліфчик, а свої гарної форми стегна - "велосипедками".
Пікантні розрізи оголювали частини тіла моделі, зокрема, тонку талію і пишні стегна.
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