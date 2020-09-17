Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер записала сторіз, яке тут же розлетілося по мережі

Шанувальники зірки ведуть спеціальні сторінки, куди викладають різні фото і відео зі своїм кумиром, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося відео, записане самою Кайлі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Знаменитість опублікувала кадри у своєму сторіз, але фанати вирішили зробити репост.

Кайлі повільно йшла, знімаючи себе на відео. В руці красуні помітний коктейль.

Модель одягла світлий спортивний костюм. Топік з глибоким декольте обтягнув пишні груди красуні. Одяг відмінно утримував і підіймав принади, які трохи виставилися з глибокого вирізу.

Довжина топіка дозволила розглянути пружний животик і тонку талію Кайлі.

Також модель одягла облягаючі лосини, які відмінно виділили об'ємні стегна.

"Красуня", - написали автори поста в групі.

За 13 годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі підтримали автора поста, також зазначивши, що знаменитість просто нереальна дівчина.

"Така шикарна", - прокоментував один з фанатів.

Нагадаємо, фанати Кайлі Дженнер опублікували архівне фото зірки. На кадрах модель була в крихітному бікіні на тонких бретельках, яке підкреслило її груди.

Принади тут ще не вражають своїми об'ємами і скромно сховалися під ліфчиком.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер без білизни обтягнула свої шикарні груди одягом схожим на ліфчик, а свої гарної форми стегна - "велосипедками".

Пікантні розрізи оголювали частини тіла моделі, зокрема, тонку талію і пишні стегна.

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