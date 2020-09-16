Відома співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про гороскопи

На фото Міша здалася в чорній сукні з пристойним декольте у вигляді кільця. Як можна помітити, Романова не любителька білизни, зате любить відкриті плечі. Волосся у красуні були розпущені, а сама зірка дивилася прямо в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Леви такі Леви.

Три-чотири дні на тиждень левиця "вантажиться" в депресіях, а в інший час справедливо вважає себе подарунком долі для тебе, друже мій. А ви вірите в гороскопи?",- написала Міша під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Левиця, озброєна красою і диким характером", "ваги хороші у тебе", "тут стали схожі на Анастасію Котову"," погляд моєї улюбленої Пані", " намагаюся не особливо вірити, але іноді настільки точно описано!. Левиця...", "Будь-яка депресія тобі до лиця, моя левиця".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи ВІА Гра Міша Романова захопила шанувальників, розставивши ноги на камеру в одному мереживі.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Романова позує в чорній мереживній білизні, ефектно сівши на стільці. Крім самого білизни, на красуні видніються високі ботфорди і чорна накидка.

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