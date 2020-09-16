Не вщухає скандал у родині співачки Наташі Корольової і стриптизера Тарзана після гучного викриття останнього у зв'язках з молодою актрисою, яка виявилася ще й нібито вагітною від нього

Як передавала Politeka.net, Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста) зізнався в невірності дружині, опублікувавши відповідне відеозвернення у своєму мікроблозі в Instagram.

За словами Тарзана, його навмисно "розвели", а потім ще й "обчистили" їх з Наташею будинок.

"Це зроблено було навмисно, ці сутності склеїли мене. Я повівся... Володіли набором всяких речовин, які мене ввели в стан повного неадеквата. І сталося те, що сталося... Вони мене зняли, і тут же пішли по каналах... Одна кричить, що вагітна, але я не допускав, щоб цього сталося... А ще попутно ці дві шахрайки прихопили деякі речі в нашій квартирі... Це виявилися дуже дорогі коштовності, на них заведена кримінальна справа й будуть відповідати за законом по повні помідори", - заявив Глушко.

Через деякий час Тарзан зважився на відчайдушне - стриптизер видалив пост, в коментарях під яким на нього вже встигли вилити багато бруду. Проте це не зупинило переживаючу за їх подальшу долю з Корольовою публіку: люди продовжили обговорювати скандал в попередніх постах стриптизера, виказуючи свій гнів, а часом і жалість.

"Співчуваю публічним людям.. Стільки бруду і так все життя.. Яким же товстошкірим треба бути.. Сергій, терпіння.. Обожнюю вашу пару ..красунчики, трудяги.. Щастя вам!"

"щоб бруду такого не було, треба поводитися пристойно. І коханок в готель водити, а не додому!"

"Вітаю! Вас Сергій від щирого серця! Ви дуже гарний чоловік і ваша дівчина теж красуня! У вас буде дуже гарна дитина!!! Я дуже за вас рада! У дитини буде дві мами, тато і брат!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Давно давно думала Сергію потрібно більше дітей, покращувати генофонд! І тут така новина! У Сергія буде дитина! 💙"

"як вам не соромно, будьте мужиком!!! Я вірю цій дівчині і чесно вона щира, ви негідник який залежить від своєї дружини, яка теж колись змінила з вами своєму чоловікові Ніколаєву!! Їй це повернулося бумерангом. А Вашій старіючій Корольовій просто прикро що з нею так вчинили. Але насильно милий не будеш"

"Якось дивно звучить повівся і мене розвели звучить з вуст 50-річного чоловіка. Порядність або є або її немає. І це не перший раз за спільне життя зрада, свічку не тримала звичайно. Просто так вийшло, осічка, ну значить треба вивчати психологію тих дівчат, з якими стикаєтеся"

"Я от дивуюся людям, які лізуть в чужі долі, ліжко, ворушать брудну білизну... розберіться спочатку в собі, не судіть інших і не будьте судимі!"

"Не варто дивуватися людям. Сергій сам впустив людей у своє приватне життя. *Сергій на слоні* *Сергій на гойдалках* змінюють все! Ось впевнена! Все перемелиться, борошно буде. Але в будинок вести - не можна"

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