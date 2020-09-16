Не утихает скандал в семье певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана после громкого разоблачения последнего в связях с молодой актрисой, которая оказалась еще и якобы беременной от него

Как передавала Politeka.net, Сергей Глушко (настоящее имя артиста) признался в неверности супруге, опубликовав соответствующее видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм.

По словам Тарзана, его намеренно "развели", а потом еще и "обчистили" их с Наташей дом.

"Это сделано было намеренно, эти сущности склеели меня. Я повелся... Обладали набором всяких веществ, которые меня ввели в состояние полного неадеквата и произошло то, что произошло... Они меня сняли, и тут же пошли по каналам... Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло... А еще попутно эти две мошенницы прихватили кое-какие вещи в нашей квартире... Это оказались очень дорогие драгоценности, на них заведено уголовное дело и будут отвечать по закону по полные помидоры", - заявил Глушко.

Через некоторое время Тарзан решился на отчаянное - стриптизер удалил пост, в комментариях под которым на него уже успели вылить много грязи. Тем не менее это не остановило переживающую за их дальнейшую судьбу с Королевой публику: люди продолжили обсуждать скандал в предыдущих постах стриптизера, выказывая свой гнев, а порой и жалость.

"Сочувствую публичным людям.. Столько грязи и так всю жизнь.. Каким же толстокожим надо быть.. Сергей, терпения.. Обожаю вашу пару ..красавчики,трудяги.. Счастья вам!"

"чтобы грязи такой не было, надо себя вести прилично. И любовниц в отель водить, а не домой!"

"Поздравляю! вас Сергей от всей души! Вы очень красивый мужчина и ваша девушка тоже красавица! У вас будет очень красивый ребенок!!! Я очень за вас рада! У ребенка будет две мамы, папа и брат!!! ❤️❤️❤️🎆👏 Давно думала Сергею нужно больше детей, улучшать генофонд! И тут такая новость! У Сергея будет ребенок! 💙"

"как вам не стыдно, будьте мужиком!!! Я верю этой девушке и честно она искренняя, вы подлец который зависит от своей жены, которая тоже когда-то изменила с вами своему мужу николаеву!! Ей это вернулось бумерангом. А вашей стареющей королеве просто обидно что с ней так поступили. Но насильно мил не будешь"

"Как-то странно звучит повёлся и меня развели звучит из уст 50-летнего мужчины. Порядочность либо есть либо её нет. И это не первый раз за совместную жизнь измена, свечку не держала конечно. Просто так вышло, осечка, ну значит надо изучать психологию тех девиц, с которыми сталкиваетесь"

"Я вот поражаюсь людям, который лезут в чужие судьбы, постель, ворошат грязное бельё... разберитесь сначала в себе, не судите других и не будьте судимы!"

"Не стоит поражаться людям. Сергей сам впустил людей в свою частную жизнь. *Сергей на слоне* *Сергей на качелях* Изменяют ВСЕ! Вот уверенна! Всё перемелится, мука будет. Но в дом вести - нельзя"

Напомним, что грязная переписка Тарзана с "беременной любовницей" всплыла в сети

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