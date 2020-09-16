У мережі обговорюють зовнішність 41-річної української співачки Ані Лорак

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилися фото та відео зі святкування дня народження гендиректора Муз-ТВ Армана Давлетьярова, а також з інтерв'ю співачки про нього ж у програмі PRO-Новини.

Артистка постала в телеефірі в білому піджаку з зухвалим вирізом, крізь який проглядав чорний топ, і у вузьких обтягуючих штанях.

Незважаючи на яскравий макіяж, трохи "опухла" Лорак з підстриженим чубчиком все ж налякала публіку своїм обличчям. Користувачі припустили, що в'януча артистка вдалася до пластики й "уколів краси" в гонитві за молодістю.

"Що з її обличчям" - "що, що боротьба з віком почалася..."; "Вона на себе не схожа"; "Лорак щось з собою зробила, не знаю, як ніби бджоли її покусали) якийсь переборчик"; "Арман кожне святкування біля Кароліни. = ) Жінка вогонь. Ще не 1 чоловіче серце підкорить", - коментують в мережі.

Раніше ми повідомляли, як "обколота ботоксом" Лорак показала себе в машині. Зірка поділилася кадрами у своїх "сторіз".

Неозброєним поглядом помітно, що у Кароліни втомлений вигляд. Співачка закуталася в теплу чорну кофту і дуту жилетку, начепивши на обличчя сонцезахисні окуляри.

Варто відзначити, без фотошопу Лорак здається дещо повніше і старше, ніж на студійних знімках після обробки. Примітно, що в мережі Ані, яка почала захоплюватися пластикою, стали називати майбутньою копією Таїсії Повалій - відомої любительки коригування зовнішності.

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