Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, засвітила найпотаємніше в шовковій сукні

Модель володіє стрункою фігурою, завдяки якій часто бере участь в різних зйомках, передає Politeka.net.

Так, красуня опублікувала кілька чорно-білих фото, продемонструвавши витончену фігуру без білизни. Зірка натягнула на оголене тіло сукню з тонкого шовку, яка обтягнула форми. При цьому не можна не звернути увагу на найінтимніші деталі, що стирчать з тканини.

Наряд підкреслив тонку талію і красиві стегна. Довжина сукні не дала помилуватися стрункими ніжками знаменитості. Силует вийшов дуже тонким і витонченим.

Модель всіляко згиналася на камеру, її розпущене волосся ніби розвіював вітер.

"Життя - це баланс відпочинку й активності. Сезон Терезів наближається до нас", - написала модель.

За 13 годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що красуня світиться і виглядає неймовірно.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол опублікувала пристрасне відео, на якому танцювала дуже гарячий танець. Вона була в трусиках і білій футболці, під яку не стала надягати білизну. Модель повільно рухалася під пісню Біллі Айліш.

"Сходячи з розуму, ви прийшли в себе. Алан Уоттс», - підписала відео модель.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол одягла світлі джинси і блакитну сорочку. На голові дівчини - в'язана шапка. Модель дуріла і зображувала різні фігури на піску. А на одному з фото вона розстебнула сорочку, засвітивши живіт і частину грудей.

Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: "справжня тигриця».

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "зовсім не соромно".

Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол вип'ятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".