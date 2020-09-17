Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, засвітила найпотаємніше в шовковій сукні
Модель володіє стрункою фігурою, завдяки якій часто бере участь в різних зйомках, передає Politeka.net.
Так, красуня опублікувала кілька чорно-білих фото, продемонструвавши витончену фігуру без білизни. Зірка натягнула на оголене тіло сукню з тонкого шовку, яка обтягнула форми. При цьому не можна не звернути увагу на найінтимніші деталі, що стирчать з тканини.
Наряд підкреслив тонку талію і красиві стегна. Довжина сукні не дала помилуватися стрункими ніжками знаменитості. Силует вийшов дуже тонким і витонченим.
Модель всіляко згиналася на камеру, її розпущене волосся ніби розвіював вітер.
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"Життя - це баланс відпочинку й активності. Сезон Терезів наближається до нас", - написала модель.
За 13 годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що красуня світиться і виглядає неймовірно.
Нагадаємо, Кендіс Свейнпол опублікувала пристрасне відео, на якому танцювала дуже гарячий танець. Вона була в трусиках і білій футболці, під яку не стала надягати білизну. Модель повільно рухалася під пісню Біллі Айліш.
"Сходячи з розуму, ви прийшли в себе. Алан Уоттс», - підписала відео модель.
Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол одягла світлі джинси і блакитну сорочку. На голові дівчини - в'язана шапка. Модель дуріла і зображувала різні фігури на піску. А на одному з фото вона розстебнула сорочку, засвітивши живіт і частину грудей.
Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: "справжня тигриця».
Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "зовсім не соромно".
Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол вип'ятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".