Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і подружку, а також розповіла про свято

На фото Кортні показала себе в купальнику в горошок, який був переважно з мотузочок. Поруч можна побачити подругу Кардаш'ян, яка лежала в купальнику іншого фасону, але аналогічної забарвленням. Дівчата перебували на трваві. На першому знімку красуні просто були поруч, а на другому - подружка Кортні головою нахилилася до руки моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем народження дружина! Я люблю тебе на все життя (це римується), я так вдячна за кожну секунду, що ми разом (див. Я сподіваюся, що ти відчуваєш себе особливою і коханою сьогодні і кожен день", - написала Кортні під фото.

Фанати, включаючи Емілі Ратаковскі, поставили півтора мільйона лайків і написали коментарі:

"Ви класні", "Люблю Кортні, але візьми купальний костюм, який тобі підходить, ур 41", " Дружина? Вона тепер стала по дівчаткам?", "Аддісон замінили ???", "Найкрасивіші і натуральні".

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про запахи.

На фото красуня здалася в червоних шовках, спокусливо вигнувшись і задерши одну ніжку. Зірка лежала на ніжній тканині і дивилася в об'єктив камери, тримаючи в руці щось.

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