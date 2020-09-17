Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и подружку, а также рассказала о празднике

На фото Кортни показала себя в купальнике в горошек, который был преимущественно из веревочек. Рядом можно увидеть подругу Кардашьян, которая лежала в купальнике другого фасона, но аналогичной расцветке. Девушки находились на трваве. На первом снимке красотки просто были рядом, а на втором - подружка Кортни головой наклонилась к руке модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С днем рождения жена! Я люблю тебя на всю жизнь (это рифмуется), я так благодарна за каждую секунду, что мы вместе (см. Истории). Я надеюсь, что ты чувствуешь себя особенной и любимой сегодня и каждый день", - написала Кортни под фото.

Фанаты, включая Эмили Ратаковски, поставили полтора миллиона лайков и написали комментарии:

"Вы классные", "Люблю Кортни, но возьми купальный костюм, который тебе подходит, ур 41", "Жена? Она теперь стала по девочкам?", "Аддисон заменили ???", "Самые красивые и натуральные".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о запахах.

На фото красотка показалась в красных шелках, соблазнительно выгнувшись и задрав одну ножку. Звезда лежала на нежной ткани и смотрела в объектив камеры, держа в руке что-то.

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