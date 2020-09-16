33-річна українська співачка Настя Каменських заінтригувала публіку заявою та гарячим виглядом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі індіанської жінки - діви-войовниці (не вистачає тільки лука й стріл). Співачка позувала в хатині, що нагадує вігвам.

Спекотна брюнетка накинула біле вбрання та прийняла томну позу, розставивши ніжки. При цьому підлоги сукні з бахромою зрадницьки розкрилися, засвітивши одну з найпікантніших частин тіла, але Настю це, мабуть, нітрохи не збентежило.

Образ доповнив незвичайний головний убір з довгим пір'ям.

"До релізу мого нового іспаномовного альбому "Ecléctica" залишилося два дні!🔜 Непередаване почуття ейфорії, коли нарешті можеш уявити те, над чим працювала весь цей рік!🥰 Згадую ту поїздку в Мексику в минулому жовтні, під час якої було зроблено це фото. І я відразу зрозуміла, що воно стане обкладинкою мого нового альбому!😍 А вже цієї п'ятниці, 18.09 я представлю вам вибуховий, пристрасний мікс латинських ритмів та українського колориту!🔥 🔥 🔥 ", - повідомила в підписі зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Ух ти, гарна яка ❤️🔥"

"😍 Заворожуюче!"

"Ооооо!!!!🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 , всі пісні будуть іспанською?"

"🔥дуже чекаю і впевнена це буде бомба! Настя ти найкраща!!!😘"

"Стильно, модно😀🔥"

Раніше ми повідомляли, що засмаглу Каменських в золотистому платті порівняли з єгипетською царицею Клеопатрою - фото вийшло дійсно фантастичним.

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом в червоному халатику:"Настя, Ти вогонь".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Каменських без макіяжу і зачіски показала себе справжню: несподіване фото.

Також Politeka писала, що розімліла Каменських задерла блузку і підкорила небезпечною позою: "у самому розпалі".