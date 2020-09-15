Известная украинская певица Настя Каменских сверкнула фигуркой в золотом платье

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Настя опубликовала фото, на котором предстала в невероятно роскошном образе.

Артистка была очень загорелой. Похоже на то, что ее специально обработали автозагаром. На голове у нее был пышный хвост, а сама она была одета в золотое платье, похожее на обертку от шоколадки. Стоит отметить, что и сама Настя выглядела как шоколадка.

«Мой график всегда очень насыщенный и очень часто ненормированный. Я уверена, что многие из вас такие же - работают, заботятся о родных и близких, учатся и развиваются 24/7. И в таком темпе каждой девочке хочется всегда выглядеть свежо и красиво, - будто только нанесла макияж», - отметила певица, рассказав, какой косметикой пользуется.

За два часа пост звезды собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Богиня», «Наша трудяга», «Какая женщина», «Тигрица», «Ах какая женщина», «Ну куда ещё круче! Настя – ты "золото"!», «жаркая», «зачем ты завернулась в фантик из-под конфеты, милая?!», «У меня просто нет слов от такой красоты!», «Клеопатра, да и только...))», «Хорошее платье! Прикольное. Как из фольги! Необычно!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раскрепощенная Каменских удивила смелым образом в красном халатике: "Настя, ты огонь".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Каменских без макияжа и прически показала себя настоящую: неожиданное фото.

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