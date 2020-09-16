Відома модель Анастасія Квітко похвалилася своєю подружкою, яка запалила не тільки серця

На фото дівчина здалася в мереживній білизні, яка була підлозі знята із зірки. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Модель без сорому демонструвала пишні груди, стоячи на тлі жовтого плаката. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моя дівчинка повернулася", - лаконічно підписала фото Анастасія.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "запальне малятко".

Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардаш'ян", обтягнулася латексом яскравого кольору.

Модель знову підкорила шанувальників стильним фото. Дівчина володіє неймовірною фігурою-пишні стегна і великий бюст не залишають байдужими нікого.

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко похвалилася формами в тісному вбранні.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує в тісних штанях, демонструючи пружні форми у всій красі. Доповнював образ красуня практично невидимий топ. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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