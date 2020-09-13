Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала повседневный образ

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В сети Instagram есть множество фанатских страниц, где пользователи сети делятся снимками красотки. Несколько часов назад на одной из страниц появилось фото модели, где она позировала посреди улиц Маями.

Звезда сети просто превзошла саму себя, будоража воображение фанатов своим роскошным телом. Новый аутфит Квитко – из таких. "Русская Кардашьян" выбрала для выхода в свет серые обягивающие джинсы с высокой посадкой, а также белый кроп-топ с внушительным декольте и рюшками. Он подчеркнул осиную талию Анастасии и ее пышную грудь.

Из аксессуаров Квитко выбрала массивный браслет из крупной цепи, а также солнцезащитные очки. Прическу она сделала гладкую, распустив волосы по плечам. Анастасия позирует на фото, повернувшись к камере вполоборота. Таким образом, продемонстрировав внушительное декольте и подтянутую пятую точку.

Фанаты не могли отвести глаз от пышных форм девушки, поставив модели великое количество лайков и написав ей комплименты.

"Великолепное и красивое тело ❤️", "Больше ты мой ангел, моя королева, моя родственная душа навсегда ", "Я действительно люблю тебя так сильно, детка", "Ты единственная женщина, которую я хочу в своей жизни, сейчас от всего сердца, моя душа теперь любит", "Какая бесстыдница".

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».