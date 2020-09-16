Реп-виконавець і відеблогер Давид Манукян, бойфренд зірки "Дом-2" і співачки Ольги Бузової, приголомшив зізнанням

Як передає Politeka.net, DAVA (сценічне ім'я Манукяна) опублікував в "сторіз" в Інастаграм свіжі кадри, розповівши про те, що відбувається у нього на душі.

Блогер постав сидячим на лавці, в капюшоні, з понуреною головою.

"Настрій гавно. Не хочеться зупиняти контент. Тому буду знімати. Потрібна ваша підтримка, рідні", - підписав кадри Давид.

Примітно, що зіпсованому настрою блогера передувала витівка його другої половинки Бузової. Та з якихось причин видалила з соцмереж їх останні спільні фото.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що роман двох зірок - фейковий, мовляв, у них є угода про партнерство, щоб привернути до себе побільше уваги, але ось почуттів ніяких немає.

Хоча, можливо, в даний час Бузовій просто не до Дави з його переживаннями. Ольга готується до участі в шоу "Льодовиковий період".

Дівчина активно ділиться в Instagram кадрами тренувань з напарником Дмитром Соловйовим. Співачка зізнається, що дуже сильно хвилюється - адже ще недавно вона не вміла стояти на ковзанах, не кажучи вже про те, щоб виконувати трюки.

"Все менше і менше залишається часу до початку зйомок 😭 і починається мандраж 😨 😨 😨 страшно-то як😱 ...step by step вчуся впевненіше триматися на льоду, щоб дивувати Вас в новому сезоні 💪 ⛸ @ice_1tv 🧊. Дивлюся на це відео і не вірю, що це я ️- не те, що стою на ковзанах 😂 а їду, і ще щось роблю🙏",-говорила Ольга.

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