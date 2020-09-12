У многих знаменитостей есть менее известные родственники, которые, впрочем, тоже могли бы стать известными
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят сестры популярных артисток.
На днях украинская певица Злата Огневич показала в Инстаграм свою сестру Юлию, которая оказалась практически ее копией. В сети бурно отреагировали на совместное фото девушек.
«Сестрички красавицы как же вы похожи», «Симпатяги!)», «Оказывается Юля... Выше.. Так вот кто в детстве..кушал хорошо», - пишут пользователи сети.
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А Кристина Асмус, которая росла в многодетной семье, недавно тоже поделилась редким семейным фото, на котором четыре красавицы-сестры сидели вместе на одном диване.
Есть сестра и у поп-дивы Ольги Бузовой. Долгое время девушки не общались, но сейчас вновь восстановили отношения.
Новая звезда «Танців з зірками» Ольга Фреймут очень близка со своей младшей сестрой Юлией.
Очень близкие отношения связывают Светлану Лободу с ее младшей сестрой Ксенией, которая похожа на нее как две капли воды.
А вот у Веры Брежневой, как и у Асмус, есть три сестры. Старшая Галина живет за границей, а младшие двойняшки часто появляются в компании Веры.
Старшая сестра Наташи Королевой Ирина в молодости была популярной певицей, но позже ее жизнь пошла под откос.
А вот сестра Маши Ефросининой была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко. Сейчас Лиза живет за границей.
Напомним, что Вера Брежнева сразила наповал шикарным бюстом в глубоком декольте: "Настоящая богиня".
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