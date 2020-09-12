У многих знаменитостей есть менее известные родственники, которые, впрочем, тоже могли бы стать известными

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят сестры популярных артисток.

На днях украинская певица Злата Огневич показала в Инстаграм свою сестру Юлию, которая оказалась практически ее копией. В сети бурно отреагировали на совместное фото девушек.

«Сестрички красавицы как же вы похожи», «Симпатяги!)», «Оказывается Юля... Выше.. Так вот кто в детстве..кушал хорошо», - пишут пользователи сети.

А Кристина Асмус, которая росла в многодетной семье, недавно тоже поделилась редким семейным фото, на котором четыре красавицы-сестры сидели вместе на одном диване.

Есть сестра и у поп-дивы Ольги Бузовой. Долгое время девушки не общались, но сейчас вновь восстановили отношения.

Новая звезда «Танців з зірками» Ольга Фреймут очень близка со своей младшей сестрой Юлией.

Очень близкие отношения связывают Светлану Лободу с ее младшей сестрой Ксенией, которая похожа на нее как две капли воды.

А вот у Веры Брежневой, как и у Асмус, есть три сестры. Старшая Галина живет за границей, а младшие двойняшки часто появляются в компании Веры.

Старшая сестра Наташи Королевой Ирина в молодости была популярной певицей, но позже ее жизнь пошла под откос.

А вот сестра Маши Ефросининой была замужем за сыном экс-президента Украины Виктора Ющенко. Сейчас Лиза живет за границей.

Напомним, что Вера Брежнева сразила наповал шикарным бюстом в глубоком декольте: "Настоящая богиня".

Также Politeka писала, что домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".