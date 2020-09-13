Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заворожила формами в тесном топе

Как передает Politeka.net, красотка приняла участие в съемках шоу «Импровизация». Ольга надела джинсовую юбку и тесный белый топ, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Бузова удивила новой прической. Она нарастила длинные волосы и сделала необычную прическу с рожками.

Стоит отметить, что на фото Бузова позировала рядом с российским комиком Павлом Волей, который является близким другом Гарика Харламова. Они позировали для селфи, на котором Ольга соблазнительно выгнулась перед мужчиной.

За день пост Бузовой собрал почти 350 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая девочка. Сильная и хрупкая. Ждём эфиры с тобой. Спасибо тебе за твой труд», «Вы единственная певица, которая молодеет», «Безумно красивая, милая, добрая и самая лучшая», «Цвет волос кайф», «Какая принцесса, блистаешь изнутри и это чувствуется!», «Оля какая же ты красивая, я не могу, куколка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова заворожила формами в игривых мини-шортах. Певица выпустила новый клип, для съемок которого выбрала пикантный черный костюм, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Напомним, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".

Как сообщала Politeka, Бузова засветилась с подкачанным красавцем и призналась в своих чувствах: "Мой мир перевернулся, когда...".

Также Politeka писала, что раскованная Ольга Бузова в мини-юбке устроила страстные танцы на крыше: повторит не каждый.