Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова заворожила формами в тесном топе
Как передает Politeka.net, красотка приняла участие в съемках шоу «Импровизация». Ольга надела джинсовую юбку и тесный белый топ, который подчеркнул ее идеальную фигурку. Бузова удивила новой прической. Она нарастила длинные волосы и сделала необычную прическу с рожками.
Стоит отметить, что на фото Бузова позировала рядом с российским комиком Павлом Волей, который является близким другом Гарика Харламова. Они позировали для селфи, на котором Ольга соблазнительно выгнулась перед мужчиной.
Согнутая Пугачева во всем черном поразила постаревшим видом под руку с Галкиным: "Что же будет после?"
Болезненно бледная Пугачева огорошила внешностью рядом с «любовником» Асмус: возраст никого не щадит
Горячая жена Артура Пирожкова в мини-бикини показала, чем покорила звездного мужа: дикий ангел
Беда случилась со звездой 1+1 из Харьковщины: "На пятый день болезни..."
За день пост Бузовой собрал почти 350 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Такая девочка. Сильная и хрупкая. Ждём эфиры с тобой. Спасибо тебе за твой труд», «Вы единственная певица, которая молодеет», «Безумно красивая, милая, добрая и самая лучшая», «Цвет волос кайф», «Какая принцесса, блистаешь изнутри и это чувствуется!», «Оля какая же ты красивая, я не могу, куколка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Бузова заворожила формами в игривых мини-шортах. Певица выпустила новый клип, для съемок которого выбрала пикантный черный костюм, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Напомним, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".
Как сообщала Politeka, Бузова засветилась с подкачанным красавцем и призналась в своих чувствах: "Мой мир перевернулся, когда...".
Также Politeka писала, что раскованная Ольга Бузова в мини-юбке устроила страстные танцы на крыше: повторит не каждый.