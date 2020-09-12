Российская певица Ольга Бузова поделилась кадрами с шоу "Ледниковый период"
Как передает Politeka.net, соответственные кадры звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Со мной происходит что-то невероятно новое, это такие необычные для меня чувства, я никогда даже не могла представить, что смогу встать на коньки", - отметила певица в подписи к посту.
Бузова с трудом смогла описать происходящее с ней после первого выхода на лед.
"Не знаю, как объяснить, на эти минуты мой мир из вне остановился, когда я видела только глаза Димы ... со льда веяло какой-то особой магией абсолютного единства движений и музыки, жестов и чувств...", - рассказала певица.
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Стоит отметить, что снимки Ольги и Дмитрия с тренировки получились действительно очень чувственными.
Поклонники восхитились как настроем Ольги, так и ее партнером.
"Наконец-то будет интерес посмотреть Ледниковый период! Победы вам и если бы ещё без травм обошлись! Такую красотищу всё-таки надо беречь!", "Оля, молодец..очень эффектно выглядишь...", "Классная, настоящая и шикарная. Только вперёд", - писали под постом знаменитости.
Сам партнер Бузовой по шоу фигурист Дмиртрий Соловьев заявил, что не ожидал, что Ольга на телеэкране или в соцсетях и в реальной жизни — это два разных человека. По его словам, у Ольги он не заметил того хайпа и напыщенности, которыми она вечно окружена.
Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".
Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".
А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".