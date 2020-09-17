Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про соковитий "персик"

Красуня на фото позувала в мереживній червоній білизні з квіточками, яка частково була з мотузочок. Кассандра волосся залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала найапетитніші місця, сидячи на тлі кущів. На другому кадрі модель вже розгорнулася п'ятою точкою до камери. Білизна, яке повинно прикривати "горішок", практично провалило своє завдання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Проведіть по екрану, щоб побачити соковитий персик", - написала зірка.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти персик!", "Тепер я хочу цей персиковий...", "Така спокусливість і краса", "йди до татка", " Ого, дитинко, Ти виглядаєш приголомшливо, так сексуально!", "Абсолютно красиво", "Beautiful lady", "ти дивовижна".

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьенега з "Playboy" показала себе і розповіла про засмагу.

На фото Кассандра здалася в мікроскопічному купальнику, який практично не прикрив пікантні місця. Інша частина бікіні складалася з мотузочок, які обтягували тіло красуні. Дівчина позувала біля краю басейну і спокусливо вигнулася, скинувши волосся назад.

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