Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в прозрачном черном белье, которое практически не прикрывало пышную грудь Кассандры. Звезда сидела вполоборота к камере и смотрела в объектив, делая фото максимально жарким. Модель не стеснялась показать свои прелести, только прикрыла нижнее пикантное место. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы публикуем здесь свои слова, лучшие комментарии получают ответы и, возможно, значок", - написала Кассандра под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, ты такая шикарная, такая сексуальная", "Фантастическое тело, красивые изгибы и такие милые", "Черный тебе нравится", "Вау великолепно выглядит", "CJ, ты как всегда сногсшибательно выглядишь", "Господи", "Святая Богородица", "великолепна, как обычно", "Очень-очень горячая поза и красивая фигура, милая, действительно, очень, очень горячая в черном ... мне нравится эта поза, а ты ...".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала, как развлекается и рассказала о проблеме.

На кадрах звезда позировала в салатовом бикини и на роликах с четырьмя колесиками. Образ Кассандра дополнила стильной шляпкой и очками. Модель кружилась перед камерой, демонстрируя свои достоинства под музыку.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини

Также Politeka сообщала, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-трусиках соблазнительно сварила кофе



