Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала в прозрачном черном белье, которое практически не прикрывало пышную грудь Кассандры. Звезда сидела вполоборота к камере и смотрела в объектив, делая фото максимально жарким. Модель не стеснялась показать свои прелести, только прикрыла нижнее пикантное место. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Мы публикуем здесь свои слова, лучшие комментарии получают ответы и, возможно, значок", - написала Кассандра под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, ты такая шикарная, такая сексуальная", "Фантастическое тело, красивые изгибы и такие милые", "Черный тебе нравится", "Вау великолепно выглядит", "CJ, ты как всегда сногсшибательно выглядишь", "Господи", "Святая Богородица", "великолепна, как обычно", "Очень-очень горячая поза и красивая фигура, милая, действительно, очень, очень горячая в черном ... мне нравится эта поза, а ты ...".

Ранее мы сообщали, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала, как развлекается и рассказала о проблеме.

На кадрах звезда позировала в салатовом бикини и на роликах с четырьмя колесиками. Образ Кассандра дополнила стильной шляпкой и очками. Модель кружилась перед камерой, демонстрируя свои достоинства под музыку. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини

Также Politeka сообщала, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-трусиках соблазнительно сварила кофе