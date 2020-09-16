35-річна українська співачка Тіна Кароль викликала фурор змінами в зовнішності

Як передає Рoliteka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося свіже відео, в якому Кароль демонструє нове тату (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, боса Кароль постала в чорному топі, призібраному на грудях, і довгій вузькій спідниці. Дівчина засвітила тонку талію і нічим неприкритий пупок. Ніжний лук доповнили милий колосок та легкий макіяж.

Тіна покрутилася з телефоном в руках перед дзеркалом, наблизивши фокус, щоб всі змогли оцінити її нове тату на шиї - «Сільф-Тіна», символ, який став обкладинкою нового альбому.

Користувачі кинулися коментувати побачене, припустивши, що тату Кароль фейкове. І така думка цілком виправдана. Раніше співачка перед виходом кліпу на пісню "Йди на життя" вже робила собі тату (правда, в той раз на зап'ясті) - з головною фразою з пісні-маніфесту.

"Взагалі не розумію цих самозамилувань"

"Заодно і пресом похвалилася, і з колоском їй добре, по домашньому і затишно"

"Тіна, нікому не показуй свій пупок! 🙄"

"Ваууууу 😮 😲 "

"Сподіваюся, це фейковий партак?)))"

"Фігура "0"

"Яка Тіночка гарненька, краще б на попі показала, можна не на голій з трусиками!) Сподіваюся це не тату! Боді-арт швидше за все! Але попу хочемо!)"

Раніше ми повідомляли, Кароль розбурхала видом в незвичайному чорному вбранні. Її зняли зі спини: ці вирізи не схвилюють хіба що сліпого. Красуня підняла руки вгору, ефектно натягнувши стрічки сукні.

"Піду-но вийду, там в коридорі десь вогнегасник висів, несіть!", "Міс граціозність🤤 🔥«, » so beautiful🔥 😍«,» офігеть не встати«, » шикарна😍 😍 😍 😍«,» фігура просто вау💓 😻"," яка ж ви ефектна жінка", - прокоментували фото шанувальники артистки.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".

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