Популярная украинская певица Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA

Как известно, в этом году певица будет отмечать 15-летие своей музыкальной карьеры. Несмотря на карантин и ограничительные меры, у Тины очень насыщенный год в плане работы и старта новых проектов. Специально для журнала Vogue UA артистка снялась не только в чувственной фотосессии, но еще рассказала о новой музыке, чем любит заниматься дома, как ухаживает за сыном.

Новую и оригинальную съемку с Тиной провели в Нью-Йорке, автором которой стал фотограф Грег Суолс, а стилистом стала Анна Зюрова. Одним из новых и жарких кадров Тина решила поделиться на своей странице в социальной сети Инстаграм всего час назад.

На чувственном фото Тина позировала в стильном платье с открытой спиной и аккуратными лямками, часть из которых она распустила и приподняла над собой. Аккуратная укладка и удачно подобранный макияж завершали образ знаменитости.

Фанаты не остались равнодушны:

«Пойду-ка выйду,там в коридоре где-то огнетушитель весел, несите!», «Мисс Грациозность🤤🔥», «so beautiful 🔥😍», «Офигеть не встать», «Шикарная 😍😍😍😍», «Фигура просто ВАУ💓😻», «Какая же Вы эффектная женщина, мне бы такую женщину как Вы», «Эстетика ❤️», «Само совершенство🤤», «Просто великолепна 😍😭😭😭❤️❤️❤️», «϶ᴛи иɜящныᴇ иɜᴦибы😻», «Умопомрачительная ❤», «Родная моя❤️», «Насколько же красива😻», «Дыхание перехватило чутка 🔥 ❤️».

Ранее Тина Кароль примерила роскошное платье и заинтриговала поклонников кадрами своего нового клипа. В ближайшее время звезда представит новый клип на песню «Найти своих».

На опубликованных кадров Кароль предстает в одном из образов, который можно будет увидеть на ней в клипе. Звезда одета в элегантное бежевое платье в обтяжку с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает ее фигуру. Дополняют образ высокие перчатки с роскошной блестящей вышивкой.

На кадрах можно увидеть, как певица увлеченно снимает что-то на камеру. Также на одном из фрагментов Кароль лежит на полу, а на другом атакует неизвестного мужчину. Судя по этим кадрам, поклонники могут надеяться на то, что в клипе Тина проявит свою ранее неизвестную «дикую» сторону.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».