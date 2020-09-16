35-летняя украинская певица Тина Кароль произвела фурор изменениями во внешности

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появилось свежее видео, в котором Кароль демонстрирует новое тату (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, босая Кароль предстала в черном топе, присобранном на груди, и длинной узкой юбке. Девушка засветила тонкую талию и ничем неприкрытый пупок. Нежный лук дополнили милый колосок и легкий макияж.

Тина покрутилась с телефоном в руках перед зеркалом, приблизив фокус, дабы все смогли оценить ее новое тату на шее - «Сильф-Тина», символ, который стал обложкой нового альбома.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, предположив, что тату Кароль фейковое. И такое мнение вполне оправданное. Ранее певица перед выходом клипа на песню "Иди на жизнь" уже делала себе тату (правда, в тот раз на запястье) - с главной фразой из песни-манифеста.

"Вообще не понимаю этих самолюбований"

"Заодно и прессом похвасталась, и с колоском ей хорошо, по домашнему и уютно"

"Тина, никому не показывай свой пупок! 🙄"

"Ваууууу 😮😲"

"Надеюсь, это фейковый партак?)))"

"Фигура "0"

"Какая Тиночка хорошенькая,лучше бы на попе показала, можно не на голой с трусиками!) Надеюсь это не тату! Боди-арт скорее всего! Но попу хотим!)"

Ранее мы сообщали, Кароль взбудоражила видом в необычном черном наряде. Ее засняли со спины: эти вырезы не взволнуют разве что слепого. Красотка подняла руки вверх, эффектно натянув ленточки платья.

«Пойду-ка выйду, там в коридоре где-то огнетушитель висел, несите!», «Мисс Грациозность🤤🔥», «so beautiful 🔥😍», «Офигеть не встать», «Шикарная 😍😍😍😍», «Фигура просто ВАУ💓😻», "Какая же Вы эффектная женщина", - прокомментировали фото поклонники артистки.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».