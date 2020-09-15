Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук підкорила красою

Пекуча брюнетка активно веде сторінку в Instagram, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала красиве фото, позуючи біля вікна.

Адамчук постала в легкій сорочечці, яка була на розмір більше. Довгі рукави були розстебнуті та з них показалися пальці знаменитості.

Легка тканина трохи підкреслила груди Адамчук, при цьому кілька розстебнутих ґудзиків вгорі надали образу якоїсь пікантності.

Грайлива артистка підв'язала кінці сорочки на талії, зовсім трохи оголивши живіт.

Сині джинси обтягнули ідеальні форми: тонку талію і красиві стегна зірки.

Брюнетка позувала біля вікна поруч з розсунутими шторами та зеленою рослиною.

Волосся красуня закинула набік, у вухах показалися маленькі блискучі сережки.

Загалом, образ вийшов дуже ніжним і жіночним.

"Почали репетиції @zhenskiykvartal_official 💚 Скоро нові серії, вже 26 вересня...",- написала Марта.

За 20 хвилин пост зібрав понад 80 лайків і один коментар.

"Розкрила дату прем'єри 😅 😅 😍 спасибі:)💥", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук позувала на камеру в сукні з «голою» спиною, ефектно йдучи дорогою. У якийсь момент вона ефектно повертається на камеру, демонструючи неймовірну красу.

"Я пішла..." - коротко сказано в підписі.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала у величезних сонцезахисних окулярах краплеподібної форми, які приховують половину її обличчя, чорній майці і навушниках. При цьому волосся зірка зібрала в хвіст, демонструючи гарний високий лоб.

Нагадавши, спекотна брюнетка з "Квартал 95" в одному халатику вразила вигинами.

Як повідомляла Politeka, екзотична красуня з " Квартал 95» ошелешила експериментом із зовнішністю.

Також Politeka повідомляла, що пекуча брюнетка з "Квартал 95" блиснула принадами без білизни.