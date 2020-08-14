Украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук соблазнила нежными линиями на ярком фото

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в темно-зеленом халатике. Марта накинула его на голое тело, соблазнив полоской белого тела - вырез на груди дает пищу для фантазий.

Красная помада и несколько изящных украшений дополнили роскошный лук.

"Вы говорите «Фотошоп, Фотошоп»... «Времена уже не те, потеряли естественность...» Даже Рафаэль рисовал автопортреты, изменяя себе нос, потому что он ему не нравился ..) так что .. испокон веков восприятия себя естественным было и является проблемой. И дело вовсе не в Фотошопе как таковом :) Доброе утро и сил нам всем видеть суть, а не форму", - подписала звезда фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях.

"Марта, вы красиво поете, красиво пишите посты, у вас красивые фотографии. Вы красивы во всем, ну,... как для меня 😍"

"до речі:)) більшість митців малювали людей кращими ніж вони були :)) я про це так раніше не думала ))"

"Фотошоп! Всі знають, що у тебе 3 руки, а тут тільки одна!"

"Сойти с ума! Какой шикарный наряд ✨"

Ранее мы сообщали, Марта впечатлила шикарным вечерним нарядом, показав себя в прозрачном черном топе и пышной серебристой юбке. Девушку засняли в таком виде на улице. Адамчук кинула взгляд полный страсти в камеру, дотронувшись рукой к подбородку.

«Со скоростью света», - подписала фото артистка.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.

Также Politeka писала, что горячая брюнетка из «Квартал 95» сверкнула формами в черном лифчике посреди улицы: «Какая красивая».