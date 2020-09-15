Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук покорила красотой

Жгучая брюнетка активно ведет страницу в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала красивое фото, позируя у окна.

Адамчук предстала в легкой рубашечке, которая была на размер больше. Длинные рукава были расстегнуты и из них показались пальцы знаменитости.

Легкая ткань немного подчеркнула груди Адамчук, при этом несколько расстегнутых пуговиц вверху придали образу некой пикантности.

Игривая артистка подвязала концы рубашки на талии, совсем немного оголив живот.

Синие джинсы обтянули идеальные формы: тонкую талию и красивые бедра звезды.

Брюнетка позировала у окна рядом с раздвинутыми шторами и зеленым растением.

Волосы красотка закинула набок, в ушах показались маленькие блестящие сережки.

В общем, образ получился очень нежным и женственным.

"Начали репетиции @zhenskiykvartal_official 💚 Скоро новые серии, уже 26 сентября...", - написала Марта.

За 20 минут пост собрал более 80 лайков и один комментарий.

"Раскрыла дату премьеры 😅😅😍 Спасибо :) 💥", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала на камеру в платье с «голой» спиной, эффектно уходя по дороге. В какой-то момент она эффектно поворачивается на камеру, демонстрируя невероятную красоту.

«Я пошла…» - коротко сказано в подписи.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в огромных солнцезащитных очках каплеобразной формы, которые скрывают половину ее лица, черной майке и наушниках. При этом волосы звезда собрала в хвост, демонстрируя красивый высокий лоб.

Напомним, знойная брюнетка из "Квартал 95" в одном халатике впечатлила изгибами.

Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из «Квартал 95» ошарашила экспериментом с внешностью.

Также Politeka сообщала, что жгучая брюнетка из «Квартал 95» блеснула прелестями без белья.