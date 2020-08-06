Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила образом

Актриса из «Женского Квартала» поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фот Марта Адамчук показала свое отражение в зеркале с фигурной рамой золотистого цвета. Артистка запечатлена в черном топе с кружевными вставками и довольно глубоким декольте. При этом видно. Что бюстгальтер артистка не одевала.

Она наклонила голову в бок и слегка касается рукой волос. Образ дополняет легкий макияж, который только подчеркивает природную красоту яркой брюнетки.

«Не знаю, быть чувствительным - это все же хорошо или не всегда?», - написала Адамчук. «Это о настоящей жизни», - ответили ей в комментариях.

Относительно вида артистки, пользователи отреагировали коротко: «Огонь».

Ранее мы писали, что Адамчук поделилась с поклонниками фото в очень стильном образе.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черном кроп-топе и светлых брюках. Жакет от костюма девушка повесила на спинку кресла.

Образ дополняет идеальный макияж, который придает и без того изысканным чертам лица Марты особую аристократичность. Волосы Адамчук собрала в хвост.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.

Также Politeka писала, что горячая брюнетка из «Квартал 95» сверкнула формами в черном лифчике посреди улицы: «Какая красивая».