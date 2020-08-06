Звезда студии «Квартал 95» Элина Мбани удивила «хищным» образом на новом фото

Украинская певица и звезда «Женского Квартала» поделилась в своем Инстаграм новым фото, на котором она предстала в необычном образе. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Мбани позирует в летнем наряде с полностью открытыми плечами. При этом внимание к себе тут же привлекают глаза красотки. Они выглядят неестественно большими и золотистыми, что не похоже на природный цвет глаз артистки. По-видимому, для этого эффекта Мбани надела линзы либо отредактировала снимок.

Отметим, что несмотря на эту дерзкую деталь артистка позирует без косметики, демонстрируя свою естественную красоту.

Ее поклонники не могли пройти мимо такого фото. При этом мнения по поводу эксперимента звезды с внешностью разделились.

«Вот это кошка. Батюшки», «Зачем такие страшные глаза сделала, тебе не идет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что артистка опубликовала очень горячий снимок. Мбани была одета в синее платье с необычным вырезом вверху. Она засветила идеальную зону декольте. Как известно, красотка очень худая, поэтому ее ключицы и красивые тонки руки просто сводят поклонников с ума. Девушка красовалась в разных позах, абсолютно не стесняясь камеры.

«Обожаю, когда Марта Адамчук фотографирует», - подписала фото Элина, намекая, что ее фотографировала коллега по «Женскому кварталу».

Напомним, экзотическая красотка из «Квартал 95» впечатлила изгибами в откровенном платье.

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