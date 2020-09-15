34-річна співачка і телеведуча проекту Ольга Бузова поскаржилася на самопочуття перед зйомками

Півтора місяці тому стало відомо, що артистка збирається взяти участь у новому сезоні шоу «Льодовиковий період». Разом з напарником Дмитром Соловйовим вона почала тренуватися дуже активно і навіть змогла вразити, адже на початку вона просто боялася і не могла навіть нормально стояти на ковзанах.

Під час одного з тренувань Ольга також отримала травму – пошкодила зв'язки на нозі, після чого вона пропустила вихід на лід і відновлювалася у лікаря. Зараз Ольга вже може вивчати складні елементи Підтримай і танцювати з новими силами.

Однак, як заявила нещодавно Бузова в розділі Сторі, проблеми на цьому не закінчилися. Вся справа в тому, що Ольга не готова до виступу так, як повинна була. При цьому зірка навіть втратила голос.

"Через нерви дуже багато відбувається. Перше-це голос пропадає, друге — немає впевненості взагалі в ногах. Нічого не можу з собою вдіяти. Будьте зі мною поруч, я повинна відчувати вашу підтримку", - сказала в ролику зірка.

Користувачі Мережі тут же відповіли:

"Вище ніс, Королева, і тільки вперед!!! 🙏 😘 🤗 # всебудетхорошо❤️❤️", " Оля професіонал!!! Вміє зібратися, коли потрібно і зробити все на 💯 віримо в тебе і в твої сили!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Не нервуй будь ласка, ☺ нехай буде так, як буде. ️ ️ Ти переможець по життю, а ми тебе завжди підтримаємо. ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ", «Нерви натягнуті... у вас, і у нас🧝 🏻 ♀️️))) все вийде, не переживай, чекаємо ефірів з нетерпінням🥇 🧊 ⛸", " Оля, не переживай, все вийде, віримо в тебе🙏 🙏 🙏", " а що взагалі відбувається 🙄 все буде відмінно! Оля, збирися, налаштувався і тоді розтане лід 😍 удачі💪 ✊ ✊».

До цього зірка, опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своїм батьком Ігорем Бузовим. Незвично бачити Ольгу з іншим чоловіком, а не з її бойфрндом, реп-виконавцем Давою.

Щасливу артистку відобразили з букетом квітів в обіймах батька після концерту. Бузов притиснув дочку і доторкнувся губами до її щоки. Ольга при цьому розпливлася в широкій посмішці.

"З папулею @ibuzov після концерту ☺️ люблю ❤️", - зворушливо зізналася зірка.

Фото сильно вразило користувачів, які поспішили повідомити про своє розчулення в коментарях.

Нагадаємо, що безсоромна Бузова в тісному ТОПі блиснула принадами перед другом Харламова: "яка ж ти…»

Також Politeka писала, як виглядають сестри-красуні Ольги Бузової, Асмус, Лободи та інших зірок, рідкісні кадри: "як же ви схожі»

https://www.youtube.com/watch?v=EhFM1S1Y8XY