Російський артист Михайло Боярський знепритомнів на очах у лікарів і журналістів

Інцидент стався в кабінеті московської поліклініки №39. 70-річний актор прийшов, щоб зробити щеплення від грипу.

Коли Боярський зайшов до кабінету, йому раптово стало погано. Під час огляду лікарем актор впав йому на руки.

Головна лікарка поліклініки Ольга Іванова прийшла на допомогу артисту, а через пару хвилин вона повідомила, що все вже в порядку.

ЗМІ повідомляють, що перед вакцинацією Боярського оглядав терапевт, який натиснув артисту на лімфовузли. В результаті в актора стався перепад тиску.

Стверджується, що знаменитість впала зі стільця і вдарилася головою об стіну. Однак зараз загрози життю немає. Пізніше Боярському все ж зробили щеплення.

Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.



Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW — @kpru (@kpru) September 15, 2020

Нагадаємо, Михайло Боярський неодноразово виступав в анексованому Криму, порушивши порядок в'їзду на півострів. Він підписав лист на підтримку агресії Путіна щодо України. І каже, що заборона в'їзду в Україну його не хвилює.

На його думку, Україна і Росія є одним цілим.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилися рідкісні архівні знімки з молодим Михайлом Боярським. Шанувальники артиста відразу ж згадали, за що мільйони людей в СРСР обожнювали його. Втім, сьогодні 70-річний актор виглядає зовсім інакше, адже вік не щадить нікого.

Нагадаємо також, що Михайло Боярський записав відеозвернення з проханням допомогти колезі, в сім'ї якого сталося горе: двом синам трьох і п'яти років поставлений діагноз адренолейкодистрофія.

Відео зібрало багато переглядів, але і зробило великий резонанс через те, що Боярський на момент запису ролика був в дуже поганому стані.

Нагадаємо, що Боярський озвучив "рецепт миру" для України і Росії: "потрібні Мости".

А ще Politeka писала, що горе сталося у Боярського, артист записав відеозвернення:»Допоможіть".

Також Politeka повідомляла, що Боярський, що залишився без роботи, подався в шофери, сумне одкровення:"вже нічого не цікаво".