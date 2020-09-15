Российский артист Михаил Боярский упал в обморок на глазах у врачей и журналистов

Инцидент произошел в кабинете московской поликлиники №39. 70-летний актер пришел, чтобы сделать прививку от гриппа.

Когда Боярский зашел в кабинет, ему внезапно стало плохо. Во время осмотра врачом актер упал ему на руки.

Главврач поликлиники Ольга Иванова пришла на помощь артисту, а спустя пару минут она сообщила, что все уже в порядке.

СМИ сообщают, что перед вакцинацией Боярского осматривал терапевт, который надавил артисту на лимфоузлы. В результате у актера случился перепад давления.

Утверждается, что знаменитость упала со стула и ударилась головой о стену. Однако сейчас угрозы жизни нет. Позже Боярскому все же сделали прививку.

Михаил Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа.



Во время осмотра доктор надавил Боярскому на лимфоузлы и у актера скакануло давление. К счастью, закончилось все хорошо. И прививку Д'Артаньяну все-таки поставили pic.twitter.com/K3T348JzvW — @kpru (@kpru) September 15, 2020

Напомним, Михаил Боярский неоднократно выступал в аннексированном Крыму, нарушив порядок въезда на полуостров. Он подписал письмо в поддержку агрессии Путина в отношении Украины. И говорит, что запрет въезда в Украину его не волнует.

По его мнению, Украина и Россия являются одним целым.

Ранее мы писали, что в сети появились редкие архивные снимки с молодым Михаилом Боярским. Поклонники артиста сразу же вспомнили, за что миллионы людей в СССР обожали его. Впрочем, сегодня 70-летний актер выглядит совсем иначе, ведь возраст не щадит никого.

Напомним также, что Михаил Боярский записал видеообращения с просьбой помочь коллеге, в семье которого случилось горе: двум сыновьям трех и пяти лет поставлен диагноз адренолейкодистрофия.

Видео собрало много просмотров, но и сделало большой резонанс из-за того, что Боярский на момент записи ролика был в очень плохом состоянии внешне.

Напомним, что Боярский озвучил "рецепт мира" для Украины и России: "Нужны мосты".

А еще Politeka писала, что горе случилось у Боярского, артист записал видеообращения: «Помогите».

Также Politeka сообщала, что оставшийся без работы Боярский подался в шоферы, печальное откровение: "Уже ничего не интересно".