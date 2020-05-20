Популярный российский актер Михаил Боярский признался, что остался без работы на время карантина

Впрочем, 70-летний актер вполне доволен своей судьбой, отмечая, что и так всю жизнь работал. Как рассказал артист в интервью российским СМИ, впервые за долгое время он может отдохнуть и побыть с семьей. По словам Боярского, на его даче сейчас находится большая часть его семьи – дети его дочки и сына, жена и друзья. Все они играют и наслаждаются жизнью.

Боярский отметил, что самостоятельно готовит еду, ходит в магазин и играет с внуками. По словам звезды, сейчас в его расписании пусто. А все новшества вроде спектаклей онлайн он не воспринимает. Боярский раскритиковал новые подходы к театру, заметив, что из актеров делают марионеток, которые не понимают, что творят на сцене. Но актеру хорошо и без работы. Он всегда при деле.

«Работаю шофером - вожу Ларису, мою жену, в театр и обратно», - рассказал артист.

По его словам, театр жены работает. Записывает все онлайн. Но ему это непонятно и не нужно. Актер отметил, что не стоит в серьез воспринимать его критику новых течений.

«Я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто неинтересно, кроме своей собственной семьи», - заявил Боярский.

Напомним, что горячая внучка Боярского показала шестой размер в тесном топе: "Четкая!".

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