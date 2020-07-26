Российский актер Михаил Боярский был одним из самых востребованных актеров своего времени

Как передает Politeka.net, недавно в сети появились редкие архивные снимки с молодым актером. Поклонники артиста сразу же вспомнили, за что миллионы людей в СССР обожали его. Впрочем, сегодня 70-летний актер выглядит совсем иначе, ведь возраст не щадит никого.

В свежих фото, к сожалению, все сложнее узнать знаменитого Д’Артаньяна. Даже лицо артиста претерпело сильных изменений. Зато актеру есть, что вспомнить, и чем гордиться на старости лет.

Как известно, сегодня Боярский практически не принимает участие в съемках, предпочитая проводить время с семьей. Актер отмечает, что предпочитает проводить время с внуками, а не на работе. Вероятно, за десятки лет бешеного режима Боярский устал и хочет провести старость в спокойствии. Как рассказывал сам актер, его жена до сих пор работает в театре, а он с удовольствием выполняет роль ее водителя.

Однако поклонники актера и сегодня с ностальгией пересматривают фильмы с его участием. Недавно стало известно, что Боярский готовит своим поклонникам сюрприз. Актер хочет выпустить «Антологию песен Михаила Боярского». Предполагается, что в издание войдет 19 альбомов с песнями Боярского. Все записи будут отреставрированы и восстановлены.

Напомним, что Боярский озвучил "рецепт мира" для Украины и России: "Нужны мосты".

А еще Politeka писала, что горе случилось у Боярского, артист записал видеообращения: «Помогите».

Также Politeka сообщала, что оставшийся без работы Боярский подался в шоферы, печальное откровение: "Уже ничто неинтересно".