Дівчина в новому костюмі була несхожа на себе

Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в прозорому костюмі заінтригувала образом

Завдяки своїй зовнішності дівчина стала відома досить давно. При цьому в її профілі в соціальній мережі Instagram продовжують з'являтися стильні кадри, які привертають увагу фанатів кожен день все більше. Розуміючи, що володіє досить нетиповою фігурою, Гюль завжди робить акцент саме на ній.

На одному з таких знімків Бахарі підкреслила достоїнства стильним і пікантним костюмом з напівпрозорої тканини. Коротенький топ-ліф і біла в клітку прозора спідниця підкреслили відразу і бюст і пишні стегна знаменитості. Свої довгі локони вона залишила розпущеним, а завершив її вечірній образ макіяж з акцентом на пухкі вишневі губи.

Ось як реагують фанати:

«Привіт, красуня», «Завжди дуже приваблює😍», «Вирвали і приховали найголовніше😊💗», «Так страшенно жарко і солодко🔥», «Виглядає супер добре 🌟😍🌟», «Чудово ❤️» «Красивий BB 😘😘😎😎,» «Приходьте до нас наступного разу, коли будете на арені😍», «Це ти на фото, Тільки вперед, не зупинятися👌», «Прекрасна дорога💋💋», «Люблю тебе, богиня», «Краще🔝🔝🔝».

Ми також писали, що альтернативна модель відома завдяки незвичайній зовнішності і любові до яскравих фотосесій в найрозкішніших образах. Дівчина балує себе найсміливішими сукнями, але не переходить межі пристойності. Глибокі декольте і пікантні вирізи на стегнах - максимум відвертості Гюль.

Оскільки вона амбасадор модного магазину одягу, вибором нарядів дівчина не обмежена. Майже кожен день модель публікує кадри, на яких показує всілякі сукні. Цього разу її вбранням дня стало маленьке рожеве плаття зі стяжками. При цьому декольте було вигідно підкреслено завдяки тонким лямкам і перехресному шву на грудях.

"Коли твоє серце чисте і щире, нічого не роби. У Бога є спосіб переконатися, що все працює на вашу користь», - написала Гюль.

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