Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в необычном восточном стиле

На фото Гюль позировала в "невидимом" бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Образ красотка дополнила стильной золотистой маской на голову. Бахари стояла на фоне стены и демонстрировала свою фигуру во всей красе, не стесняясь показать зону бикини и пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прическа, ногти, все сделано. Лучшее перед днем рождения", - написала Бахари.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Заслуженная принцесса", "Друзья: о, это просто случайно, мы не собираемся наряжаться или что-то безумное", "Вот о чем я говорю. Буквально безупречный. Где твой дворец?", "Идеальная форма песочных часов", "Черт возьми, это разница в сумме".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари в новом образе поразила фигурой.

Стараясь как можно чаще привлекать внимание к себе, девушка делится яркими фото, которые делает на отдыхе в ресторанах и модных заведениях. Поскольку модель работает с известными модными брендами одежды, она блистает в новых нарядах едва ли не каждый день.

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