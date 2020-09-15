Девушка в новом костюме была непохожа на себя

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в прозрачном костюме заинтриговала образом

Благодаря своей внешности девушка стала известна довольно давно. При этом в ее профиле в социальной сети Инстаграм продолжают появляться стильные кадры, которые привлекают внимание фанатов каждый день все больше. Понимая, что обладает довольно нетипичной фигурой, Гюль всегда делает акцент именно на ней.

На одном из таких снимков Бахари подчеркнула достоинства стильным и пикантным костюмом из полупрозрачной ткани. Коротенький топ-лиф и белая в клетку прозрачная юбка подчеркнули сразу и бюст и пышные бедра знаменитости. Свои длинные локоны она оставила распущенными, а завершил ее вечерний образ макияж с акцентом на пухлые вишневые губы.

Вот как реагируют фанаты:

«Привет, красотка», «Всегда очень привлекает😍», «Вырвали и скрыли самое главное😊💗», «Так чертовски жарко и сладостно🔥», «Выглядит супер хорошо, пироги готовы🌟😍🌟», «Великолепно ❤️» «Красивый BB 😘😘😎😎,» «Приходите к нам в следующий раз, когда будете на арене😍», «Это ты на фото,» «Только вперед, не останавливаться👌», «Прекрасная дорогая💋💋», «Люблю тебя, богиня», «Лучшее🔝🔝🔝».

Мы также писали, что альтернативная модель известна благодаря необычной внешности и любви к ярким фотосессиям в самых роскошных образах. Девушка балует себя самыми смелыми платьями, но не переходит грани приличий. Глубокие декольте и пикантные вырезы на бедрах - максимум откровенности Гюль.

Поскольку она амбассадор модного магазина одежды, выбором нарядов девушка не ограничена. Почти каждый день модель публикует кадры, на которых показывает всевозможные платья. В этот раз ее нарядом дня стало маленькое розовое платье со стяжками. При этом декольте было выгодно подчеркнуто благодаря тонким лямкам и перекрестному шву на груди.

«Когда твое сердце чистое и искреннее, ничего не делай. У Бога есть способ убедиться, что все работает в вашу пользу», - написала Гюль.

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