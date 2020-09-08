Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в новом образе поразила фигурой

Стараясь как можно чаще привлекать внимание к себе, девушка делится яркими фото, которые делает на отдыхе в ресторанах и модных заведениях. Поскольку модель работает с известными модными брендами одежды, она блистает в новых нарядах едва ли не каждый день.

В этот раз эффектная брюнетка, которую прозвали турецкой Ким Кардашьян из-за примечательной внешности и пышных форм, примерила кремовое платье с россыпью мелких камней по всему наряду. Гюль нравится делать акцент на груди и этот раз не был исключением - Бахари снова удивила глубоким декольте, которое почти не скрывало вид на бюст.

Поклонники же, как и ожидалось, не прошли мимо. Не смотря на похожие кадры в Инстаграм, модель старается разнообразить кадры сменами имиджа:

«Есть вопрос к вам, gul_bahari, как вы стали такой шикарной?», «Боже такой сексуальный образ😍😍😍», «Очень жарко и сексуально🔥🔥», «Прекрасный вид у этой женщины», « «Ледяная жена», «Боже, ее формам позавидуют миллионы женщин», «Как тебя зовут милая ..? 😍», «Ничего себе, такие большие бомбы, самый лучший ее образ», «ммм вкусно, вкусно, вкусно 💖💖», «Эй, Гюль, у тебя идеальная внешность, фигура и уверенность в себе, чтобы носить любой наряд!», «Гюль: краткость увеличивает вашу пылкую и волнующую чувственность! 💓», - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что девушка является амбассадором известного бренда одежды, поэтому в ее Инстаграм-профиле много кадров, на которых она позирует в самых разных платьях. Бахари нравится поражать пикантными образами с акцентом на пышную грудь.

Эффектная и примечательная внешность сделала Гюль популярной за довольно короткий срок и теперь, чтобы поддержать внимание фанатов, девушка старается постоянно обновлять свой профиль. Новый кадр, на котором Бахари позировала в тесном розовом платье с блестками и ярком макияжем на лице. Длинные локоны модель решила распустить. При этом фанатам образ куклы Барби очень понравился:

«Не заставляй меня становиться дикой», - написала Бахари.

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