Известная турецкая модель Гюль Бахари впечатлила пышными формами в обтягивающем полупрозрачном наряде

Красотка, успевшая прославиться в сети как «турецкая Кардашьян», поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Бахари позирует на ночной улице, освещенной фонарями. На ней необычный сплошной наряд цвета шампанского. Полупрозрачная ткань обтягивает все тело модели с головы до ног. Она украшена мелким узором и многочисленными блестками.

Бахари позирует к камере спиной, слегка развернувшись. В таком ракурсе особенно хорошо видна ее выдающаяся пятая точка, обтянутая блестящим нарядом. Под ним проглядывается белый боди, который модель пододела под низ.

Красотка дополнила свой образ ярким макияжем с акцентом на губы. В подписи к фото она рассказала, что это ее наряд для дня рождения.

Поклонники Бахари буквально засыпали ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что на одном из последних снимков Бахари позировала в торговом центре. Для своего выхода пышногрудая знаменитость выбрала черное платье со смелым декольте.

Огромный вырез тянулся чуть ли не до пупка знаменитости, а придерживала ткань тонкая полосочка. Большие прелести выпирали из выреза и выглядели завораживающе.

Платье обтянуло тонкую талию и пышные бедра звезды. Кроме того наряд имел разрез на юбке и оголял ножку Гюль.

Напомним, турецкая Кардашьян пленила пышным бюстом без лифчика: "Королевские формы".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян показала "бомбы" в необъятном декольте с блестками: "Лучший образ".

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян в мини-бикини предстала в образе восточной принцессы.