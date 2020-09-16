Тіна Кароль, Світлана Лобода, Настя Каменських та інші зірки показали, як виглядають у чорному

На першому фото позувала Тіна Кароль. Співачка була в шикарній чорній сукні, яка була в підлогу. Зірка зібрала волосся у вузол, а сама розвернулася спиною до камери і трохи вигнулася. Образ артистка доповнила чорними туфлями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Світлана Лобода. Красуня стояла в чорній міні-сукні і відвернулася від об'єктива камери. Образ зірка доповнила рожевою квіткою, яка була прикріплена до талії.

Трійку закриває Настя Каменських. Зірка була в чорному купальнику, позуючи на краю яхти або пірсу. Волосся у красуні були розпущені, а сама співачка підняла руки вгору, насолоджуючись відпочинком.

На четвертому місці Оля Полякова. Зірка здалася в закритому купальнику, але з відкритим животом. Красуня спокусливо вигнулася і потягнула руки до неба. Образ співачка доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

Закриває п'ятірку Ані Лорак. Зірка стояла в довгій чорній сукні та босоніжках. Наряд ефектно підкреслив ідеальні форми красуні. Співачка зібрала волосся в хвіст, а погляд відвела від об'єктива камери. Фото вийшло ефектним і досить ніжним.

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